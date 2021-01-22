Премьер ожидает старта реализации первой концессионной дороги в 2021 году
Украина в 2021 году начнет реализацию первой концессионной дороги, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", - сказал он в пятницу в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года.
По словам премьера, все необходимые для этого подзаконные акты готовы.
Развитие государственно-частного партнерства премьер назвал основой развития экономики.