Реализация Национальной стратегии-2030 позволит удвоить ВВП Украины за 10 лет

Реализация Национальной экономической стратегии-2030 позволит Украине удвоить ВВП за 10 лет, сообщил глава рабочей группы по наработке стратегии Кирилл Криволап.

"Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, что не представляется полностью реалистичным, то можем за 10 лет увеличить ВВП в три раза. Примеры есть, но на этом пути есть множество преград. Наверное, задача удвоить ВВП выглядит более реалистичной", - сказал он, представляя наработки рабочей группы в пятницу.

Криволап отметил, что это также даст возможность утроить рост доходов украинцев.

Согласно представленным презентационным материалам, матрицей экономического роста страны должны стать шаги по созданию доходного характера государственного инвестирования, привлекательной экосистемы для отечественных инвесторов и благоприятных условий для иностранного инвестирования.