Экономика

10:34 22.01.2021

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

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Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Украина присоединилась к Совместному заявлению около 80 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о том, что эти страны не будут применять запреты и ограничения экспорта продуктов питания в случае их приобретения для некоммерческих гуманитарных целей Всемирной продовольственной программой.

Как сообщается на сайте Министерства экономики Украины, совместное заявление страны огласили после того, как на заседании Генсовета ВТО в декабре 2020 года не удалось достигнуть компромисса для соответствующего решения, которое было бы обязательным для всех членов ВТО.

"Мы ценим усилия Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) о преодолении голода и дефицита продовольствия в мире, улучшении качества продовольственного обеспечения и уровня жизни наиболее уязвимой части населения в наиболее критические моменты их жизни", - цитирует пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

"В то же время мы признаем, что ограничения экспорта создают преграды для предоставления гуманитарной помощи", - добавил министр.

В министерстве отмечают важность заявления членов ВТО ввиду ситуации, сложившейся вследствие распространения пандемии COVID-19, что приводит к увеличению неопределенности на сельскохозяйственных рынках и ухудшению положения бедного населения в мире, в частности, из-за распространения ограничения экспорта сельхозпродукции.

 

Теги: #поддержка #украина #вто
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