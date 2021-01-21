Минрегион отчитался о выполнении плана "Большого строительства" на 2020 год относительно школ, детсадов и спортивных объектов

Министерство развития громад и территорий Украины отчиталось о выполнении плана "Большого строительства" на 2020 год в части строительства 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных объектов.

"В 2020 году программа президента "Большое строительство", которую реализовывает Минрегион совместно с местными властями, в части 100 школ/100 детских садов/100 спортивных объектов полностью выполнена и по некоторым направлениям даже перевыполнена", - указано в пресс-релизе министерства в четверг.

Так, в рамках программы в 2020 году было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 114 школ, благодаря чему было создано 9,5 тыс. новых учебных мест. Также было создано около 6 тыс. мест в 100 детских садах. Кроме того, в 2020 году завершили работы по созданию и восстановлению 101 спортивного объекта: стадионов, физкультурно-спортивных комплексов, полей и инфраструктуры для водных видов спорта.