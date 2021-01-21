Экономика

14:28 21.01.2021

Владелец газеты Daily Mail сократил выручку в I финквартале

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Владелец газеты Daily Mail сократил выручку в I финквартале

Британская группа Daily Mail and General Trust (DMGT), владелец газеты Daily Mail и ряда других изданий, зафиксировала падение выручки на 15% в первом квартале 2021 финансового года, хотя и отметила, что показатели совпали с ожиданиями руководства.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за три месяца, завершившихся 31 декабря 2020 года, составила 304 млн фунтов стерлингов ($415,1 млн).

Пандемия коронавируса особенно сильно ударила по бизнесу DMGT в сфере организации мероприятий и выставок, выручка соответствующего подразделения рухнула на 92%.

Без учета показателей этого подразделения снижение продаж группы составило 5%.

Доходы DMGT от рекламы в минувшем квартале снизились на 16%. При этом выручка от рекламы в печатных изданиях упала на 38%, что главным образом обусловлено резким сокращением читательской аудитории газеты Metro. Выручка от рекламы в электронных изданиях выросла на 8% благодаря хорошим показателям сайта MailOnline.

DMGT отмечает, что продолжительность и острота пандемии COVID-19 остаются неясными, несмотря на программы вакцинации, однако ее совет директоров убежден в том, что компания имеет все возможности для преодоления текущих сложностей.

Теги: #выручка #daily_mail
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