Компании Германии понесли сильные потери от санкций ЕС против России

Санкции Евросоюза против России нанесли серьезный ущерб германскому бизнесу, говорится в исследовании Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).

В особенности пострадали машиностроительная, автомобилестроительная, химическая, электротехническая отрасли и сфера логистики, свидетельствуют результаты опроса 862 промышленных предприятий ФРГ.

Компании из восточных земель ощутили отрицательный эффект от санкций сильнее, чем западногерманские, заявили эксперты института Ясмин Грёшль и Феодора Тети. Около половины респондентов отметили, что им была бы выгодной отмена европейских ограничительных мер, введенных после событий в Крыму и начала военного конфликта на востоке Украины, пишет Deutsche Welle.

При этом германские компании разошлись во мнениях в отношении возможного прекращения строительства "Северного потока 2". Чуть более половины респондентов высказались за завершение строительства газопровода по дну Балтийского моря. При этом 48% выступили за окончательную отмену проекта.

Ifo отметил, что данная часть опроса проводилась в сентябре 2020 года среди 196 германских предприятий, ответы были получены от 160 из них.