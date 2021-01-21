Экономика

14:21 21.01.2021

Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

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Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

Правление Национального банка Украины (НБУ) в пятый раз, с июня 2020 года, сохранило учетную ставку на уровне 6% и отметило готовность повышать ее для приведения инфляции к цели.

Как сообщается на сайте центробанка в четверг, НБУ принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. 

"Если влияние этих факторов будет усиливаться и не будет компенсирован другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10% годовых, а с 24 апреля – до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта – до 6% годовых, а на последующих четырех заседаниях в июле, сентябре, октябре и декабре сохранило его на этом уровне.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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