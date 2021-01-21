НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

Национальный банк Украины (НБУ) оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году, сообщил регулятор на сайте.

"По оценкам НБУ, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии", - указал центробанк в четверг.

"После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% год к году в третьем квартале, этот тренд сохранился в четвертом квартале", - пояснил НБУ.

При этом карантинные ограничения в ноябре имели незначительное влияние на деловую активность, указывает центробанк.

Как сообщает НБУ, реальный ВВП по итогам 2020 года составит 4,079 трлн грн по сравнению с 3,975 трлн грн в 2019-м, в 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,58 трлн грн, в 2022-м - 5,015 трлн грн, в 2023-м - 5,474 трлн грн.

Кроме того, прогнозирует Нацбанк, в 2021-м и 2022-2023 гг. экономика Украины будет расти на уровне около 4%. При этом в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса и покажет рост на 4,2% ВВП. Главной движущей силой для этого останется стойкий внутренний спрос, обусловленный ростом реальных доходов.