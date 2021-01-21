Экономика

13:50 21.01.2021

Минсоцполитики ориентировочно оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 грн/мес.

1 мин читать
Минсоцполитики ориентировочно оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 грн/мес.

Прожиточный минимум для трудоспособных Министерство социальной политики Украины ориентировочно оценивает в 4,1 тыс. грн/мес. вместо нынешних 2,27 тыс. грн/мес., средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс. грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс. грн, свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц - 3967,89 грн (4546,14 грн - с учетом суммы обязательных платежей)", - указывается в расчетах Минсоцполитики.

Согласно им, в разрезе социальных и демографических групп прожиточный минимум для детей до шести лет в месяц должен составлять 3714,72 грн по сравнению с нынешними 1921 грн, для детей 6-18 лет - 4560,99 грн (сейчас 2395 грн), для трудоспособных - 4115,75 грн или 5112,73 грн с учетом обязательных платежей (сейчас 2270 грн), а также для потерявших трудоспособность - 3370,19 грн (1769 грн).

Как сообщалось, парламентарии совместно с правительством наработали законопроект о возвращении в домохозяйства уплаченных налогов в размере прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо, что, как ожидается, позволит уравновесить "официальный" и "честный" прожиточный минимум и отказаться от практики занижения этой величины.

Теги: #минсоцполитики #оценка #прожиточный_минимум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 19.01.2021
Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

10:33 06.01.2021
Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

01:13 04.01.2021
Трудности при вакцинации от COVID-19 не являются неожиданностью

Трудности при вакцинации от COVID-19 не являются неожиданностью

21:51 28.12.2020
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

18:31 28.12.2020
Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

12:25 28.12.2020
Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

Рада совместно с правительством наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума - нардеп Третьякова

18:18 16.12.2020
Кабмин усовершенствовал порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилкомуслуг

Кабмин усовершенствовал порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилкомуслуг

13:13 10.12.2020
Минсоцполитики разработало процедуру учета смены субсидиантами поставщика газа

Минсоцполитики разработало процедуру учета смены субсидиантами поставщика газа

17:54 09.12.2020
Разблокирование переговоров в Нормандском формате способствовало достижению самого длительного режима тишины на Донбассе – Корниенко

Разблокирование переговоров в Нормандском формате способствовало достижению самого длительного режима тишины на Донбассе – Корниенко

13:10 09.12.2020
Лишь три пункта договоренностей парижского саммита были успешными и весьма условно - Рахманин

Лишь три пункта договоренностей парижского саммита были успешными и весьма условно - Рахманин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Набсовет "МГУ" заявляет о невозможности платить "Нафтогазу" за покупку ОГТСУ и просит Кабмин решить проблему

ПОСЛЕДНЕЕ

Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

Владелец газеты Daily Mail сократил выручку в I финквартале

Компании Германии понесли сильные потери от санкций ЕС против России

Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

Цены на жилье в Украине в 2020 выросли на первичном рынке на 6,9%, на вторичном на 9,8% – Госстат

АМПУ объявила о введении ледовой кампании в 4 морпортах Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА