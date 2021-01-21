Минсоцполитики ориентировочно оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 грн/мес.

Прожиточный минимум для трудоспособных Министерство социальной политики Украины ориентировочно оценивает в 4,1 тыс. грн/мес. вместо нынешних 2,27 тыс. грн/мес., средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс. грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс. грн, свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц - 3967,89 грн (4546,14 грн - с учетом суммы обязательных платежей)", - указывается в расчетах Минсоцполитики.

Согласно им, в разрезе социальных и демографических групп прожиточный минимум для детей до шести лет в месяц должен составлять 3714,72 грн по сравнению с нынешними 1921 грн, для детей 6-18 лет - 4560,99 грн (сейчас 2395 грн), для трудоспособных - 4115,75 грн или 5112,73 грн с учетом обязательных платежей (сейчас 2270 грн), а также для потерявших трудоспособность - 3370,19 грн (1769 грн).

Как сообщалось, парламентарии совместно с правительством наработали законопроект о возвращении в домохозяйства уплаченных налогов в размере прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо, что, как ожидается, позволит уравновесить "официальный" и "честный" прожиточный минимум и отказаться от практики занижения этой величины.