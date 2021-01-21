Экономика

13:35 21.01.2021

АМПУ объявила о введении ледовой кампании в 4 морпортах Украины

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АМПУ объявила о введении ледовой кампании в 4 морпортах Украины

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о введении в связи с похолоданием и льдообразованием ледовой кампании в четырех морских портах Украины – Белгород-Днестровском, Херсонском, Николаевском, а также в специализированном морпорту "Ольвия".

Как сообщается на сайте АМПУ в четверг, в частности, в Белгород-Днестровском морпорту ледовая кампания уже действует с полуночи 18 января.

В "Ольвии", Херсонском и Николаевском морпортах – с полуночи 21 января.

 

Теги: #ампу #порты
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