Пандемия коронавируса стимулировала рост спроса на коттеджное жилье в пригороде Киева – NAI Ukraine

Рост спроса на коттеджное жилье в пригороде Киева в 2020 году был вызван пандемией коронавируса, застройщики отмечают рост продаж на 15-20%, сообщили в компании NAI Ukraine.

"Пандемия заставила пересмотреть свои взгляды на проживание в пользу более комфортного окружения и большего пространства. Большинство коттеджных застройщиков в нашем опросе отметили возрастание интереса к недвижимости, которую они реализуют: часть отметили прирост продаж на 15-20%, часть сохранение на докарантинном уровне. При этом многие столичные застройщики многоэтажных комплексов отметили некоторое проседание спроса", – отмечается в отчете компании.

Согласно ему, в структуре спроса в прошлом году также появился сегмент покупателя бизнес-класса, который рассматривает приобретение загородного жилья как для проживания, так и с точки зрения инвестиции.

При этом наибольшим спросом пользуются проекты, сбалансированные по функциональности, площади и цене: 100-200 кв. м с участком не более 12 соток, с развитой инфраструктурой и природными рекреационными ресурсами поблизости. В то же время дома большей площади и устаревшей архитектурой продаются гораздо сложнее, отметили в NAI.

"Архитектура и градостроительное планирование загородных жилых объектов требует иного подхода, нежели объектов в черте города, где важна плотность и инфраструктура в шаговой доступности. Тут же важно ощущение большего пространства и видовых характеристик, меньшая плотность и высотность застройки, которая не давит на жителей. Нужно создавать больше единения с природой и спокойную среду для отдыха после работы в шумном и динамичном мегаполисе", – считают в архитектурной компании Urban Experts.

Кроме того, набирает популярность формат таунхаусов со средней площадью около 150-175 кв. м и придомовой территорией в 1-2 сотки. По данным NAI, в предложении около 60% всех проектов малоэтажной застройки в пригороде столицы присутствует такой формат.

"На сегодня такой формат жилья, хотя бы в небольшом количестве, представлен в 60% всех комплексов малоэтажной застройки в Киевской области. В структуре общего количества продаваемых единиц низкоэтажного жилья в Киевской области таунхаусы занимают 20%", – указано в отчете.

В целом, уменьшение форматов загородной коттеджной застройки и минимальный инфляционный рост цен в этом сегменте обеспечивает сохранение спроса на такой тип жилья и в 2021 году, считают в NAI.

"За год цены на дома в пригороде Киева увеличилась в гривне на 26,6%, а в долларах – на 5%. Но в целом же, за последние 10 лет цены демонстрировали динамику к снижению. Именно это вместе с переходом от гигантских особняков в 500+ кв. м в местах с полным отсутствием инфраструктуры, позволяет сегодня загородному рынку стать интересным для потребителя и предложить оптимальные форматы в местах с уже более развитой инфраструктурой по конкурентной цене", – считают в NAI.