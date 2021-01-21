Экономика

12:19 21.01.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 сократил выпуск металлопродукции, но нарастил добычу руды и отгрузку концентрата

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 сократил выпуск металлопродукции, но нарастил добычу руды и отгрузку концентрата

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) по итогам 2020 года снизил выпуск проката на 7,6% по сравнению с предыдущим годом - до 4,3 млн тонн с 4,7 млн тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, выплавка стали за этот период снизилась на 12,1% - до 4,7 млн тонн, чугуна - на 6,9%, до 4,9 млн тонн. При этом производство агломерата уменьшилось на 7,9% - до 9 млн тонн, кокса - на 5,3%, до 2,6 млн тонн, но возрос выпуск железорудного концентрата - на 8,3%, до 10,7 млн тонн, добыча руды – на 4,5%, до 25,6 млн тонн.

Как отметил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо, результаты производства в 2020 году, беспрецедентно сложном для всего бизнеса, все же лучше всех пессимистичных прогнозов.

"Уровень производства основных видов продукции – чугуна, стали, проката – действительно существенно снизился, при этом удалось достичь высоких показателей по добыче руды и отгрузке железорудного концентрата. По итогам года производственный план горного департамента был перевыполнен, чему поспособствовали как конъюнктура рынка, так и модернизация дробильно-обогатительного комплекса. Быстрое восстановление деловой активности во втором полугодии помогло минимизировать потери в производстве и отгрузке готовой продукции", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, на АМКР освоен выпуск новых профилей на мелкосортном стане №3, что позволило оптимизировать работу и остановить мелкосортный стан №1.

"Мы выполнили обещания в контексте экологических обязательств: остановили двухванный сталеплавильный агрегат №6 мартеновского цеха и вывели из эксплуатации первый участок блюминга. Продолжается модернизация основных технологических агрегатов, например, масштабная реконструкция второго агломерационного цеха. В прошлом году выполнены ремонты кожуха доменной печи №9, печи проволочного стана № 1, котла № 4 ТЭЦ № 2, доменной печи № 7. В 2020 году выведены на заданные производственные параметры машины непрерывного литья заготовок №№ 2, 3, что позволило остановить устаревший стан 1250 блюминга", - подчеркнул руководитель предприятия.

При этом он добавил, что ключевой вехой в развитии предприятия стал старт проекта строительства современной фабрики окомкования, работа которой даст возможность улучшить экологическую ситуацию в городе и регионе. "Уверен, что 2020 год во многом стал поворотным для "ArcelorMittal Кривой Рог" на пути к обновлению мощностей и эко-трансформации", - резюмировал Лонгобардо.

Как сообщалось "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2019 года увеличил выпуск общего проката на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн, производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

 

Теги: #arcelormittal
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