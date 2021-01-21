Экономика

11:57 21.01.2021

НБУ внедрил выездные проверки и дистанционный надзор за банками в сфере киберзащиты и информбезопасности

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НБУ внедрил выездные проверки и дистанционный надзор за банками в сфере киберзащиты и информбезопасности

 Национальный банк Украины (НБУ) усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности, в частности внедряет выездные проверки и дистанционный надзор в сфере киберзащиты и информационной безопасности, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления №4 от 16 января 2021, обнародованным на сайте регулятора и вступившим в силу. 

Документ определяет порядок осуществления проверок и устанавливает требования к проведению банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. 

В частности, банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать в Нацбанк ежегодный отчет по вопросам оценки рисков информационной безопасности и киберризикив.

Помимо этого, реализация механизмов контроля, предусмотренных указанным постановлением, дает возможность принимать решения, относящиеся к компетенции удостоверяющих центров и осуществлять оценку эффективности функционирования системы управления информационной безопасностью банка. 

Документ позволяет регулятору оценивать полноту выполнения банком требований нормативно-правовых актов НБУ по вопросам информационной безопасности и киберзащиты и уровень управления банком рисками информационной безопасности и киберризикамы, системы внутреннего контроля по этим направлениям.

Теги: #нбу #проверки
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