Катарская Nebras планирует купить еще шесть ВЭС и СЭС Хмельницкого и партнеров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 21 января рассмотрит заявки Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, на приобретение 50% и выше в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.

Согласно повестке комитета, речь идет об обеспечении 50% в ООО "Волынь Вест Винд-1", ООО "Волынь Вест Винд-2", а также более 50% в ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар".

Комитет также рассмотрит вопрос предоставления разрешения кипрской Enox Trading Limited и Сергею Евтушенко на создание компании Volyn Wind Cyprus Limited.

Согласно данным на сайте UDP Renewables, СЭС Фри Энерджи (18,3 МВт) начала генерацию э/э в ноябре 2018-го, Скифия-Солар-1 (13 МВт) – в марте 2019-го, Скифия-Солар-2 (33 МВт) – в июле 2019-го, Порт Солар (8,4 МВт) – октябре 2019 года.

Заявленная мощность двух очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт.

Как сообщалось, АМКУ в марте 2019 года разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" и "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

В декабре 2020-го АМКУ разрешил Nebras Power Investment Management купить свыше 50% в ООО "Терслав" (19,7 МВт) и ООО "Сан Пауэр Первомайск" (6,5 МВт) UDP Renewables.

UDP Renewables – инвестиционно-девелоперская компания в отрасли возобновляемой энергетики. Стратегическим инвестором UDP Renewables является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1млрд.

В марте 2019 года делегация UFuture встретилась с катарскими компаниями, на которой обсуждались варианты инвестирования в проекты в Украине.

Согласно сайту компании Nebras Power, компания основана в 2014 году. Ее собственниками являются две госорганизации: Qatar Electricity and Water Company (60%) и Qatar Investment Authority (40%). Управляет энергетическими активами общей установленной мощностью 6,3 ГВт.

Источник: https://amcu.gov.ua/news/proekt-poryadku-dennogo-zasidannya-komitetu-21012021