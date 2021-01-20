"Нафтогаз" с начала открытия рынка газа для населения привлек почти 500 тыс. новых клиентов

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с начала открытия в августе 2020 года рынка природного газа для бытовых потребителей увеличила количество клиентов с 250 тыс. до 737 тыс. домохозяйств.

Согласно сообщению компании в "Фейсбук", на сегодня, 20 января, с учетом клиентов, которые обслуживаются как поставщик "последней надежды" (350 тыс.), услугами "Нафтогаза" пользуются уже 9% украинских домохозяйств.

"Мы продолжаем ежедневно получать до 10 тыс. заявок от новых клиентов. Поэтому мы активно развиваем возможности для подключения. Для нас важно, чтобы процесс подачи заявки был максимально простым", - отметил глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.