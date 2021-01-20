Экономика

19:17 20.01.2021

"Киевтеплоэнерго" разъяснило причины роста размера оплаты теплоснабжения в декабре-2020 к декабрю-2019

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"Киевтеплоэнерго" разъяснило причины роста размера оплаты теплоснабжения в декабре-2020 к декабрю-2019

Снижение среднемесячной температуры в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го на 3,3 градуса по Цельсию, а также отсутствие так называемой "газовой скидки" в нынешнем отопительном сезоне объясняют увеличение размера платежей за теплоснабжение в декабре-2020 против декабря-2019, сообщили в КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ)

"Действующий тариф КТЭ на теплоснабжение в 1654,41 грн/Гкал утвержден Киевской городской госадминистрацией в конце 2018 года и не пересматривался. Однако в отопительном сезоне 2019/2020, согласно постановлению Кабмина №1082 от 24 декабря 2019 года, предприятия ТКЭ получали возможность пересчитывать тариф, учитывая, что стоимость газа на рынке была ниже, чем заложенная в тарифе. В результате в декабре 2019 года тариф был на 22% ниже и составлял 1290,44 гн/Гкал", – разъяснили агентству "Интерфакс-Украина" в коммунальном предприятии.

При этом отмечается, что в тарифе КТЭ на отопление и горячую воду стоимость природного газа составляет почти 80%.

Вместе с тем, по расчетам КТЭ, разница в среднемесячных температурах декабря-2019 (+2,7 градусов по Цельсию) и декабря-2020 (-0,6 градусов) привела к увеличению теплопотребления примерно на треть.

С учетом этих факторов КТЭ на примере одной из квартир площадью в 52,9 кв. м подсчитало, что размер платежа за теплоснабжение увеличился с 1290,4 грн в декабре-2019 (потреблено 1,002 Гкал) до 2081,5 грн в декабре-2020 (потреблено 1,25 Гкал).

При этом КТЭ призвало киевлян внедрять энергоэффективные меры, что позволит сократить расходы на отопление в тех домах, где можно обеспечить его индивидуальное потребление.

Что касается дальнейшего прохождения отопительного сезона, то в КТЭ также прогнозируют разницу в оплате по сравнению с прошлым сезоном. По данным компании, с учетом газовой скидки тариф на тепло в январе составлял 1356,62 грн/Гкал, что на 17,9% ниже утвержденного КГГА тарифа, в феврале – 1224,26 грн/Гкал (минус 26% к действующему тарифу), на март – 1125 грн/Гкал (минус 32%).

В то же время там отметили, что значение также будут иметь температурные режимы.

Теги: #киевтеплоэнерго #тарифы
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