"Нафтогаз" запустил новый газопровод для увеличения ежегодной добычи газа на 55 млн куб. м

Дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустил в январе новый газопровод протяженностью 18,8 км, который позволит обеспечить дополнительную добычу 150 тыс. куб. м газа в сутки.

"Такого показателя удалось достичь в результате перенаправления потока газа во внутренние сети компании, что позволило снизить рабочее давление в истощенном месторождении", - говорится в сообщении на странице дивизиона в Facebook.

Газопровод соединит Чутовское и Розпашновское месторождения группы. Строительство газопровода со всей необходимой инфраструктурой было осуществлено за восемь месяцев.

"Общая пропускная способность нового газопровода - 500 тыс. куб. м в сутки. Он обеспечит подачу газа для компримирования и комплексной подготовки на узловой Хрестищенской дожимной компрессорной станции. Расширение узких мест в наземной инфраструктуре - это необходимые решения для стабилизации добычи", - отметили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.