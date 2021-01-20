Экономика

18:04 20.01.2021

Инициативу Минэнерго о передаче ему в управление "Укртраснафты" не поддержал правительственный комитет

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Инициативу Минэнерго о передаче ему в управление "Укртраснафты" не поддержал правительственный комитет

Инициативу Министерства энергетики Украины о передаче ему в управление АО "Укртранснафта" от НАК "Нафтогаз Украины" не поддержал правительственный комитет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, сначала эту инициативу при подготовке проекта распоряжения Кабмина об оптимизации системы управления объектами госсобственности в ТЭК не поддержало Минэкономики, после чего Минэнерго обратилось в правительственный комитет.

"Однако так же, как Минэкономики, правительственный комитет не учел предложения Минэнерго по "Укртранснафте", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Минэнерго инициировало передачу под свой контроль трех операторов передачи: магистральными электросетями ("Укрэнерго"), магистральными газопроводами ("МГУ", в собственности которого находится "ОГТСУ") и магистральными нефтепроводами ("Укртраснафта").

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 20 января сообщил, что Минэнерго будут переданы "Укрэнерго", "МГУ" и "Оператор рынка".

В свою очередь, Кабинет министров возьмет в управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскую ГЭС", ТЭЦ "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова" и "Лисичанскую ТЭЦ",

Теги: #нафтогаз #минэнерго #укртранснафта
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