Экономика

17:48 20.01.2021

Киев начнет эксперимент по трудоустройству безработных в ІТ-сферу

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Киев начнет эксперимент по трудоустройству безработных в ІТ-сферу

Министерство экономики совместно с Минцифры и Государственным центром занятости в Киеве начнут эксперимент по переквалификации безработных в IТ-специалистов с дальнейшим трудоустройством как минимум на год с месячной оплатой в размере не менее двух минимальных зарплат.

Соответствующее решение утверждено на правительственном заседании в среду.

Как указало Минэкономики на сайте в среду, участниками эксперимента станут работодатели из IТ-бизнеса, а также профильные образовательные учреждения, отобранные по ряду критериев: они должны иметь не менее пяти лет работы и соответствующую материально-техническую базу.

Кандидаты для такого обучения будут отбираться среди добровольцев из числа зарегистрированных в Киевском городском центре занятости безработных, указано в проекте постановления правительства.

Обучение продлиться свыше шести месяцев.

Теги: #iт_сфера #кадры #безработица #минэкономики
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