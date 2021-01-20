Две трети украинских гостиниц в 2020г сократили выручку на 40% и более – UHRA

Около трети украинских гостиниц в 2020 году сократили валовую выручку на 40-60% по сравнению с результатами 2019 года, еще для 30% отелей потери превысили 60%, свидетельствуют результаты опроса Ассоциации гостиниц и курортов Украины (UHRA).

Согласно опросу, 21% гостиниц зафиксировали сокращение выручки на 25-40%. При этом лишь 4% опрошенных отметили рост показателя, а у 3% отелей выручка осталась на уровне предыдущего года, следует из отчета, представленного в ходе пресс-конференции "Оценка влияния COVID-19 на гостиничную индустрию Украины" в среду.

При этом более половины опрошенных отельеров (57%) считают, что возвращение показателей на уровень 2019 года станет возможным лишь в 2022 году. В то же время около 23% отельеров ожидают этого уже в 2021 году, 20% – в 2023-м и позже.

По результатам опроса ассоциации, 75% опрошенных гостиниц вынуждены были сократить количество персонала в минувшем году: четверть респондентов уволили 10-20% сотрудников, 33% – около 20-40% и свыше 15% гостиниц сократили более 40% персонала. В то же время 22% гостиниц удалось сохранить численность сотрудников, и лишь 3% наняли дополнительный персонал из-за увеличения спроса.

По словам руководителя направления международных отношений UHRA Ивана Луня, отельеры были вынуждены принять меры для обеспечения работы своих объектов в условиях пандемии. Так, две трети опрошенных снизили цены на свои услуги, 63% – начали работу над повышением качества услуг: ремонт, репозиционирование, обновление стандартов, смена комплектации. Около 33% респондентов также начали внедрение и обновление цифровых и маркетинговых инструментов.

Кроме того, около 27% операторов ввели дополнительные услуги в своих гостиницах, в частности сдачу помещений под коворкинги и офисы, еще 7% – перепрофилировали некоторые зоны под помещения с азартными играми.

По данным UHRA, 55% гостиниц не имеют активных банковских кредитов. В свою очередь около 10% отельеров сумели договориться с банками о пересмотре кредитных соглашений, еще 9% находятся в состоянии переговоров, а 6% опрошенных не смогли договориться с банковскими учреждениями.

Самыми действенными и ожидаемыми мерами со стороны правительства для поддержки гостиничной отрасли отельеры назвали компенсацию зарплаты на период локдауна (76% опрошенных), освобождение от земельного налога и налога на недвижимость (60%), снижение НДС для гостиниц (44%), отмену туристического сбора до конца года (36%), компенсацию процентов по банковским кредитам (13%).

Кроме того, более половины (66%) отельеров выступают за эффективный госконтроль за распространением вируса, тестирование и вакцинацию вместо ограничения работы бизнеса и закрытия границ.

В целом, согласно опросу, 70% гостиниц планируют продолжать работу, несмотря на карантинные ограничения. Еще 20% намерены ограничить во время карантина некоторые услуги и службы гостиницы. Около 7% опрошенных несут значительные убытки и планируют закрыть гостиницы, а 2% респондентов находятся в процессе продажи бизнеса.

В опросе Ассоциации приняли участие 122 гостиницы преимущественно категории "три звезды" со средним номерным фондом в 72 номера. При этом две трети респондентов – гостиницы из крупных городов и областных центров.