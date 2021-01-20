МАУ предлагает МОЗ пересмотреть условия для въезда в Украину вакцинированным иностранцам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививке от COVID-19.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, распространенном в среду, пересмотр правил въезда для вакцинированных лиц поспособствует постепенному увеличению пассажиропотока в стране, а также положительно повлияет на формирование вакцинальной кампании в Украине.

В МАУ отмечают, что в настоящее время набирает обороты массовая вакцинация людей во всем мире, в связи с чем Всемирная организация здоровья, страны-члены ЕС, а также международные организации в сфере авиационного транспорта дискутируют о введении электронного сертификата о вакцинации от COVID-19 для упрощения пересечения международных границ.

"При этом, по данным Минздрава Украины, страны в активной стадии вакцинации входят в перечень так называемых стран "красной зоны" по состоянию на 18 января 2021 года, что для пассажиров означает обязательную самоизоляцию сразу по прибытии или повторное прохождение ПЦР-теста", - подчеркнули в МАУ.

Как сообщалось, ранее МАУ заявила о готовности к перевозке вакцин.