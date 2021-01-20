Экономика

14:49 20.01.2021

Кабмин поддержал законопроект, позволяющий внедрение проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли

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Кабмин поддержал законопроект, позволяющий внедрение проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров".

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, данный документ законодательно регулирует вопросы внедрения долгосрочных бюджетных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства (ГЧП), тем самым давая "зеленый свет" реализации перспективных проектов на условиях ГЧП.

"Внедрение перспективных проектов ГЧП в дорожной отрасли - один из главных приоритетов для нашего министерства на этот год. Мы хотим привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Для этого уже разработана первая программа ГЧП в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе мы восстановим шесть потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1,4 тыс. км. Однако для ее реализации крайне необходимо принятие законопроекта по урегулированию условий и особенностей заключения долгосрочных бюджетных обязательств в рамках осуществления ГЧП. Благодарен правительству за поддержку этого решения, и очень надеемся на скорейшее принятие этого закона депутатами", - цитирует министра инфраструктуры Владислава Криклия пресс-служба ведомства.

По его словам, законопроект предусматривает возможность платить за построенную за счет частных инвестиций инфраструктуру в рассрочку в течение 20-30 лет. При этом оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.

"Дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - пояснил министр.

Законопроект был разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при поддержке группы Всемирного Банка в соответствии с п.54 плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, на 2020-2022 годы.

Теги: #дороги #гчп #концессия #кабмин
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