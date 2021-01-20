ДТЭК отрицает обвинения "Центрэнерго" о невыполнении обязательств по поставке угля

Группа "ДТЭК" отрицает обвинения ПАО "Центрэнерго" о невыполнении обязательств по поставке угля в январе 2021 года.

"На январь "Центрэнерго" было согласовано поставку угля объемом 50 тыс. тонн, который в ближайшие дни прибудет в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго". Этот объем угля соответствует предоплате, которую внесло "Центрэнерго" (106 млн грн), и условиям, зафиксированным в спецификации к договору (1650 грн/тонна)", - говорится в сообщении ДТЭК в среду.

В группе уточняют, что общий объем угольной продукции, которую она должна отгрузить "Центрэнерго" с ноября 2020-го до апреля 2021 года, составляет 600 тыс. тонн. В частности, по просьбе генкомпании в ноябре-декабре 2020 года угледобывающими предприятиями группы обеспечена поставка 400 тыс. тонн угля, что на 100 тыс. тонн выше плана-графика, определенного договором.

"ДТЭК в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства, закрепленные в договоре с "Центрэнерго", и считает любые манипуляции и искажения фактов попыткой переложить ответственность за непрофессиональную подготовку к ОЗП. Призываем "Центрэнерго" более ответственно подходить к планированию и своевременно оценивать риски", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, "Центрэнерго" 19 января обвинило ДТЭК в приостановке отгрузки угля на ТЭС компании, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн за поставки в январе.

В целом на складах всех ТЭС Украины в период значительных морозов в последние дни критически низкие запасы угля. В связи с этим "Центрэнерго" по команде диспетчера 18 января дополнительно включило в работу шесть энергоблоков на резервном виде топлива – природном газе, а именно два блока по 300 МВт на Углегорской ТЭС, три блока по 200 МВт – на Змиевской ТЭС и один блок на 300 МВт на Трипольской ТЭС. При текущей цене на газ работа шести блоков "Центрэнерго" на резервном топлива, скорее всего, убыточна.