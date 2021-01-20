Экономика

13:19 20.01.2021

Кабмин инициирует внедрение газопоставщиками годовых контрактов на поставку газа для населения

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Кабмин инициирует внедрение газопоставщиками годовых контрактов на поставку газа для населения

Кабинет министров поручил ряду ведомств разработать и внедрить вместе с газопоставляющими компаниями годовые долгосрочные договора на поставки природного газа населению, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду.

"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны предоставить людям свои годовые продукты. Соответственно, до конца месяца я ожидаю от Минэнерго, от Минэкономики и Минсоцполитики, вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа, то есть люди должны понимать, предвидеть и просчитывать расходы своих домохозяйств. Поэтому продукты должны быть прогнозируемыми, долгосрочными, понятными для людей", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров на своем заседании 18 января утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит снизить цену на газ для украинцев, в среднем, на 30%.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

Теги: #тарифы #контракты #газ #кабмин
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