Кабмин берет в управление генкомпании, операторов рынков э/э и газа планирует передать Минэнерго

Кабинет министров берет в управление НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС, ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова", "Лисичанскую ТЭЦ", поручает подготовить решение о передаче Министерству энергетики НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и ГП "Оператор рынка".

Соответствующее решение с отработкой с учетом предложений к протокольным поручениям принято на заседании правительства в среду.

"По поручению президента "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскя ГЭС" и три ТЭЦ непосредственно перейдут к Кабинету министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче "Укрэнерго", "Магистральных газопроводов Украины" и "Оператора рынка" Министерству энергетики", – сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это очень важное решение, касающееся выполнения Третьего энергопакета, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.

Со своей стороны, по инициативе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной Кабмин поручил обсудить проект распоряжения с европейскими партнерами Украины, что внесено в протокол заседания.

По словам Стефинишиной, проведение обсуждения с Еврокомиссией и Секретариатом Энергосообщества комплексного вопроса по урегулированию передачи операторов системы передачи и распределения необходимо в контексте интеграции Украины в энергорынки ЕС в соответствии с ее международными обязательствами.

"Предлагается по результатам консультаций внести согласованные проекты", – отметила вице-премьер.

Кроме того, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил включить в протокольное поручение подготовку вопроса передачи от Кабмина к Минэнерго ГП "Оператор рынка", отметив, что он также является оператором на рынке электроэнергии и было бы логичным передать его Минэнерго наряду с другими.

В подготовленном к заседанию проекте распоряжения вопрос передачи ГП отсутствовал.

Как сообщалось, согласно вынесенному на заседание правительства в среду проекту распоряжения, Кабмин закрепляет за собой функции по управлению НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", "ЧАО "Нижнеднестровскя ГЭС" и целостными имущественными комплексами ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская ТЭЦ-нова", "Лисичанская ТЭЦ". Кроме того, обязывает министерства экономики, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", а также госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами, и госимуществом "Укрэнерго", не вошедшего в уставный фонд компании

Согласно проекту распоряжения, также планировалось передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП "Укринтерэнерго"

В пояснительной записке к проекту сказано: он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.

МГУ принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".