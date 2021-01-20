Экономика

12:46 20.01.2021

Премьер Украины поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

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Премьер Украины поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций.

"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкомномики при участии государственных банков и международных финансовых организаций отработать вопрос возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", - сказал он, открывая правительственное заседание в среду.

По словам премьера, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.

Теги: #шмыгаль #облигации #кабмин
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