Премьер Украины поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций.

"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкомномики при участии государственных банков и международных финансовых организаций отработать вопрос возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", - сказал он, открывая правительственное заседание в среду.

По словам премьера, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.