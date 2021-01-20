Экономика

12:25 20.01.2021

Кабмин намерен закрепить за собой управление "Энергоатомом", подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго"

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Кабмин намерен закрепить за собой управление "Энергоатомом", подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго"

Кабинет министров намерен закрепить за собой функции по управлению НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укринтерэнерго", а также обязать Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению ЧАО "НАЭК "Укрэнерго".

Соответствующий проект распоряжения включен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно проекту распоряжения, за Кабинетом министров также планируется закрепить функции управления ЧАО "Нижнеднестровскя ГЭС" и целостными имущественными комплексами ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская ТЭЦ-нова", "Лисичанская ТЭЦ".

Помимо этого, предусматривается передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП "Укринтерэнерго"

Кроме подготовки проекта решения о передаче в управление Минэнерго ЧАО "Укрэнерго", правительство намерено обязать министерства экономики, энергетики и финансов подготовить решение о передаче Минэнерго АО "Магистральные газопроводы Украины".

Вместе с тем планируется подготовка указанными министерствами решения об определении Минэнерго органом, уполномоченным управлять госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами согласно перечню, закрепленному распоряжением №1087 от 15 ноября 2019 года.

Кроме того, предусматривается подготовить решение о передаче Минэнерго госимущества "Укрэнерго", не вошедшего в ее уставный фонд.

В пояснительной записке к проекту сказано, что он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что передача НАЭК "Энергоатом" Кабинету министров позволит Министерству энергетики вернуть НЭК "Укрэнерго" и объединить под его координацией операторов и регуляторов на энергорынке.

"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можно сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизирована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

МГУ принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".

Теги: #укрэнерго #укринтерэнерго #энергоатом #кабмин
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