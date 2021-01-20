Экономика

12:21 20.01.2021

Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA

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Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA

Украина все еще может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка, однако более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года, полагают аналитики BofA.

"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - указали они в BofA Global Research, материалами которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По их мнению, МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка, однако Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения - это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшем времени заключить staff-level agreement, считают в BofA.

"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", - отмечается в документе.

Как ранее подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.

В Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.

Теги: #bofa #украина #мвф
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