Экономика

10:42 20.01.2021

Верховный суд отменил решения о лишении ПриватБанка права собственности на гостиницу "Мир"

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Верховный суд отменил решения о лишении ПриватБанка права собственности на гостиницу "Мир"

Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда по кассационной жалобе ПриватБанка (Киев) 14 января отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишение права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир".

Согласно сообщению пресс-службы банка, Верховный суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ПриватБанк напомнил, что до его национализации в августе 2016 года банк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около $18 млн за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир", являющуюся залоговым имуществом ПриватБанка, согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "Ардена".

Теги: #недвижимость #приватбанк #суд
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