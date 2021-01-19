Экономика

19:05 19.01.2021

Пандемия коронавируса вынуждает европейские банки сокращать объемы кредитования - ЕЦБ

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Пандемия коронавируса вынуждает европейские банки сокращать объемы кредитования - ЕЦБ

Банки уменьшают объемы кредитования европейских компаний и домохозяйств, ожидая увеличения безнадежных ссуд вследствие введения новых локдаунов из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Согласно результатам ежеквартального исследования ЕЦБ, все большая часть банков еврозоны ужесточают условия кредитования, особенно во Франции. Это является тревожным сигналом для экономики региона, пострадавшей на фоне пандемии, и может помешать усилиям ЕЦБ, направленным на предотвращение кредитного кризиса, пишет газета Financial Times.

"Ужесточение условий обусловлено главным образом неблагоприятными прогнозами банков в отношении рисков, что отражает неопределенность в вопросах восстановления экономики и беспокойство по поводу кредитоспособности заемщиков в контексте новых ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении ЕЦБ.

За последнее время возросло число банков, которые сообщили об ужесточении своих внутренних правил или критериев утверждения новых займов для компаний, ипотечных ссуд для домохозяйств и потребительских кредитов.

Проблема снижения объемов кредитования будет в центре внимания представителей ЕЦБ в ходе заседания, которое состоится в четверг, отмечает FT. Ожидается, что руководство банка не станет менять параметры денежно-кредитной политики и подчеркнет свое намерение сохранять "благоприятные условия финансирования" для поддержки восстановления экономики в текущем году.

Теги: #банки #кредитование #европа
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