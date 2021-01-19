Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

Создание прозрачных и конкурентных энергетических рынков является основным условием интеграции Украины с Европейским "зеленым" курсом (European Green Deal), заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения Green Deal, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Главное условие присоединения Украины к "зеленому" курсу – государство должно обеспечить честность основных участников энергетических рынков. Без конкурентных и прозрачных рынков и без действенных механизмов защиты уязвимых потребителей мы не станем частью Европы", – цитируется Витренко в сообщении на сайте Минэнерго.

По его словам, "зеленый" курс – это набирающий обороты мировой тренд, поэтому Украина не имеет права медлить с его внедрением. В противном случае страна потеряет конкурентоспособность экономики.

В то же время, отметил Витренко, "зеленый" курс не только открывает перспективы для Украины, но и является также постоянной тяжелой работой на всех уровнях.

По его словам, Минэнерго планирует к февралю представить проект интегрированного плана по борьбе с изменениями климата и развития энергетики до 2030 года. Наряду с этим проводится работа по пересмотру Энергетической стратегии Украины-2030 с учетом вызовов, которые определяет Green Deal, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в процессе реализации "зеленого" курса особенное внимание будет уделяться развитию "зеленой" энергетики и технологиям сохранения энергии, в том числе водородной энергетики, а также развитию маневренности атомной генерации. Кроме того, Минэнерго акцентирует внимание на развитии энергоэффективности, внедрении современных технологий – умных сетей, счетчиков и сети "Интернет вещей" (концепция сети созвучна с концепцией "Умного дома" – ИФ).

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, под председательством которого проходило заседание межведомственной группы, в своем Телеграмм-канале написал, что правительство работает над эффективной реализацией "зеленого" курса в Украине.

"Сегодня дали старт обновленной межведомственной группе по вопросам координации преодоления последствий изменения климата (…). Ее задачей является выработка подходов и механизмов, которые помогут все эти инициативы успешно реализовать", – написал он.

По словам премьера, Украина будет развивать возобновляемые источники энергии и альтернативные виды топлива, "а украинцы будут иметь экологический транспорт, чистую окружающую среду и существенную экономию на коммунальных платежах".

Со своей стороны министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, слова которого цитирует правительственный портал, в ходе заседания отметил, что достижение климатической нейтральности к 2050 году, являющейся основной целью Green Deal, также вполне реальная цель для Украины.

По словам министра, в Украине уже внедряется много элементов стратегии Green Deal и программных документов ЕС относительно циркулярной экономики и сельского хозяйства. Вести дальнейший диалог с европейскими партнерами необходимо с учетом предыдущих достижений и исходя из того, что Украина является союзником Европы в этом вопросе, полагает Петрашко.