Экономика

18:30 19.01.2021

Zurich отказалась от страхования проекта "Северный поток-2" из-за санкций

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Страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании.

"Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, включая законы США. Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", и мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе", - говорится в заявлении швейцарской страховой компании, полученном агентством.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll. По данным агентства Bloomberg, Zurich - это один из множества страховщиков, задействованных на проекте.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту. После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

 

Теги: #северный_поток_2 #zurich #страхование #отказ
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