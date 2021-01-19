Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,15 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,150 грн/$1 с 28,245 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,14-28,16 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник сохранился на уровне 28,17 грн/$1.

Регулятор укрепил курс нацвалюты на 20 января – до 28,1544 грн/$1 с 28,1926 грн/$1 накануне.