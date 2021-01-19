Экономика

17:33 19.01.2021

Первая немецкая компания - Bilfinger SE - отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"

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Первая немецкая компания - Bilfinger SE - отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"

Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2" из-за опасения американских санкций, это Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, сообщает во вторник газета Bild.

Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2". Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

"Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", - отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Министр экономики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель сооьбщил во вторникоб официальном создании Фонда для обхода санкций против "Северного потока 2".

"Таким образом, фонд основан и живет теперь собственной жизнью", - сказал он изданию Schweriner Volkszeitung.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.

Теги: #компания #северный_поток_2 #отказ
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