Экономика

17:00 19.01.2021

Газпром не исключает выпуска бондов в швейцарских франках в 2021, "вечных" облигаций

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Газпром не исключает выпуска бондов в швейцарских франках в 2021, "вечных" облигаций

"Газпром" не исключает выпуска еврооблигаций в швейцарских франках в этом году, отметил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Как сообщалось, согласно графику обслуживания долга "Газпрома", 23 января ему предстоит погасить выпуск долларовых бондов на $600 млн, в конце февраля - на 750 млн евро, в конце ноября - на 500 млн швейцарских франков. В настоящее время "Газпром" обсуждает с инвесторами новый выпуск в долларах США.

Фиников отметил, что основные валюты заимствований концерна - доллар и евро. "Возможно, мы посмотрим на валюты, в которых мы давно ничего не делали, например, швейцарские франки", - добавил он.

В конце прошлого года "Газпром" выпустил бессрочные облигации. Преимущество этого инструмента заключается в том, что он относится к капиталу, а не к долгу, не отягощая кредитные метрики.

Комментируя возможность дальнейшего использования этого инструмента Фиников сказал: "Возможно, что мы повторим наш опять и выпустим "вечные" бонды, номинированные в долларах или евро. В таком случае программа заимствований будет исполнена в том числе при помощи этого инструмента".

Программа заимствований "Газпрома" на 2021 год определена в 511,626 млрд рублей.

 

Теги: #облигации #газпром
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