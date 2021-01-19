В ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам ЕС - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам Европейского Союза.

"Новая политика создает возможности для непосредственной интеграции Украины в Европейский Союз через формирование так называемых секторальных альянсов: таких как Сырьевой альянс, Аккумуляторный альянс, Водородный альянс. Это и есть новая политика Евросоюза в отношении третьих стран. Диалог на наивысшем политическом уровне содействовал тому, что Украина уже есть участницей Сырьевого альянса и в ближайшее время мы ожидаем присоединение Украины к Аккумуляторному и Водородному альянсам", - сказала Стефанишина на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейский зеленый курс".

По ее словам, это означает, что Украину расценивают как полноправного игрока.