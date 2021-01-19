Экономика

16:18 19.01.2021

В ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам ЕС - Стефанишина

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В ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам ЕС - Стефанишина

 Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам Европейского Союза.

"Новая политика создает возможности для непосредственной интеграции Украины в Европейский Союз через формирование так называемых секторальных альянсов: таких как Сырьевой альянс, Аккумуляторный альянс, Водородный альянс. Это и есть новая политика Евросоюза в отношении третьих стран. Диалог на наивысшем политическом уровне содействовал тому, что Украина уже есть участницей Сырьевого альянса и в ближайшее время мы ожидаем присоединение Украины к Аккумуляторному и Водородному альянсам", - сказала Стефанишина на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейский зеленый курс".

По ее словам, это означает, что Украину расценивают как полноправного игрока.

Теги: #ес #украина #альянсы
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