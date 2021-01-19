Витренко вернется в бизнес в случае повторного отказа Рады утвердить его первым вице-премьером - министром энергетики

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января - начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес, сообщил он в интервью газете "День", опубликованном во вторник.

"Не знаю, будет ли положительное решение. Я концентрируюсь на решении насущных проблем в энергетике… (Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", – сказал Витренко.

Он отметил, что голосование должно состояться в комбинации первый вице-премьер-министр и министр энергетики.

"Потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальный", – пояснил и.о. министра.

Он напомнил, что принятая недавно поправка Алены Шкрум ("Батькивщина") "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра", поэтому голосование по его кандидатуре необходимо.

"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", – прокомментировал он перспективы такого голосования.

Как сообщалось, Кабмин назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко первым замминистра энергетики 21 декабря 2020 года. Одновременно на него были возложены обязанности министра.

Перед этим, 17 декабря, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики. "За" проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.