АМКУ открыл дело против шести газсбытов за завышение цены на газ для населения

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дела против шести газопоставляющих компаний из-за установления ними завышенных цен на газ для населения.

Согласно сообщению на сайте комитета, действия "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи" могли привести к ущемлению интересов потребителей.

В АМКУ отметили, что несмотря на открытие с 1 августа 2020 года рынка газа для населения и получение права выбора по смене поставщика, бытовые потребители в основной массе продолжают пользоваться услугами региональных газсбытов.

По данным комитета, ценовые предложения шести вышеуказанных компаний с ноября 2020 года по январь 2021-го в среднем превышали цены их конкурентов на рынке на 40%.

"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованным (завышенным) ценам", - говорится в сообщении.

АМКУ выявил такие факты и в других регионах Украины, соответствующие исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями комитета.

"При наличии информации о возможных нарушениях со стороны газоснабжающих компаний, в том числе создания препятствий при смене поставщика, просим обращаться в межобластные отделения АМКУ", - резюмируется в сообщении.