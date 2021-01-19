Экономика

14:37 19.01.2021

"Центрэнерго" ищет руководителей на три новых департамента и уполномоченного по антикоррупции

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"Центрэнерго" ищет руководителей на три новых департамента и уполномоченного по антикоррупции

ПАО "Центрэнерго" создало три новых подразделения в структуре компании и ввело должность уполномоченного по антикоррупционной деятельности.

Согласно сообщению на сайте "Центрэнерго", компания ждет резюме на должности начальников департамента по работе с персоналом и социальных вопросов, информационных технологий, стратегического развития, а также антикоррупционера.

Как сообщалось, правительство планирует создать вертикально интегрированную компанию, объединив "Центрэнерго" с наиболее перспективными государственными шахтами.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

 

Теги: #кадры #энергетика #центрэнерго
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