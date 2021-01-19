Экономика

14:09 19.01.2021

Поголовье домашней птицы в Украине за 2020 год сократилось на 9,3%, КРС – на 6,2%, свиней - выросло на 2%

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Поголовье домашней птицы в Украине за 2020 год сократилось на 9,3%, КРС – на 6,2%, свиней - выросло на 2%

Поголовье домашней птицы в Украине по состоянию на 1 января 2021 года составило 199,9 млн голов, что на 9,3% меньше, чем на аналогичную дату 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что на агропредприятиях поголовье домашней птицы упало за год на 14,7% – до 109 млн голов, тогда как в хозяйствах населения снижение составило 2% – до 90,8 млн голов.

Госстат добавил, что поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране на 1 января этого года по сравнению с 1 января 2020 года также сократилось на 6,2% – до 2,89 млн голов, при этом в агропредприятиях насчитывалось 0,99 млн голов (–4,9%), а в хозяйствах населения 1,90 млн голов (–6,9%).

В том числе, поголовье коров за год сократилось на 5,4% – до 1,69 млн голов: в агропредприятиях – на 4%, до 0,42 млн голов, в хозяйствах населения – на 5,8%, до 1,27 млн голов.

В то же время поголовье свиней увеличилось на 2% – до 5,84 млн голов. Из них по состоянию на 1 января 2021 в агропредприятиях насчитывалось 3,62 млн голов (+9,7%), а в хозяйствах населения 2,22 млн голов (–8,5%).

Статистическое ведомство указало, что поголовье овец и коз снизилось на 5,0% - до 1,14 млн голов, численность которых на агропредприятиях составила 0,15 млн голов (–11,6%) и в хозяйствах населения 0,99 млн голов (–4,0%).

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, поголовье КРС в Украине в 2019 году сократилось на 6,5% – до 3,12 млн голов, свиней – на 4,9%, до 5,73 млн голов, овец и коз – на 4,8%, до 1,21 млн голов, тогда как поголовье птицы выросло на 4,2% - до 220,46 млн голов.

 

Теги: #статистика #поголовье
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