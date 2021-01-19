Экономика

14:14 19.01.2021

Операторов ГРС устраивают предложенные регулятором механизмы снижения тарифов на распределение газа – глава НКРЭКУ

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Операторов ГРС устраивают предложенные регулятором механизмы снижения тарифов на распределение газа – глава НКРЭКУ

Операторы газораспределительных сетей (ГРС) поддержали подход Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к снижению тарифов на распределение, благодаря которому удалось избежать пересмотра цены и объем газа на производственно-технологические потери (ПТП), считает глава регулятора Валерий Тарасюк.

"Мы подошли взвешенно и одобрили снижение тарифов для 14 облгазов, у которых было наиболее непропорциональное повышение. Но хочу всех заверить, что мы нашли механизмы, позволяющие не корректировать стоимость и объем газа на ПТП в тарифе, а также уровень зарплат", – прокомментировал Тарасюк решение регулятора в ходе дискуссии по рынку газа на Energy Club во вторник.

По его словам, такой подход комиссии способствовал пониманию необходимости решения о снижении тарифов со стороны операторов ГРС.

"Как видите, облгазы отнеслись с пониманием и не подвергают наши решения критике", – отметил он.

Тарасюк также выразил убежденность, что это решение не скажется на уровне расчетов операторов на рынке.

"Не надо бояться этого решения в плане кризиса неплатежей. Еще раз повторяю: ПТП, их объем и цену, мы не трогали", – подчеркнул Тарасюк.

Относительно ограничения правительством цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м глава НКРЭКУ заявил, что регулятор будет выступать сторонником того, чтобы эти ограничения прекратились, "как и было предусмотрено" (срок действия ограничений с 1 февраля по 31 марта 2021 года – ИФ). При этом Тарасюк надеется, что удастся избежать массового отказа поставщиков от обслуживания клиентов.

"Мы надеемся, что не произойдет другой крайности и вся страна не "вывалится" на ППН (поставщик последней надежды – ЭР). Это очень сложная проблема, как в плане администрирования, так и в плане монополизации рынка. Надеюсь, что на протяжении этих двух месяцев поставщики смогу обеспечить своих потребителей ресурсом, договорившись, как вариант, о покупке газа у НАК "Нафтогаз", – отметил глава НКРЭКУ.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа от 3,5% до 30% 14 операторам ГРС на 2021 год и планирует окончательно их утвердить до 1 февраля 2021 года. В целом уровень тарифов не может превышать 1,79 грн/куб. м.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале после заседания НКРЭКУ отметил, что регулятор таким образом поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады.

Согласно обоснованию к проекту постановления, необходимость его принятия вызвана многочисленными обращениями граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

О готовности поставлять газ населению по 6,99 грн/куб.м сразу же после начала обсуждения этой инициативы заявил "Нафтогаз", 18 января – Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 30 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии.

 

Теги: #тарасюк #грс #нкрэку
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