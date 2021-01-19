Кабмин предлагает Раде снять с зернотрейдеров обязанности перед несостоявшимся Гарантийным фондом складских расписок

Отменить нормы законодательства, налагающие обязательства на участников рынка зерна перед несостоявшимся Гарантийным фондом выполнения обязательств по складским документам на зерно, предлагает Кабинет министров Верховной Раде.

"Принятие указанного проекта закона позволит субъектам рынка зерна самостоятельно определить баланс между приемлемым уровнем рисков и расходами на их минимизацию. Нарушение этого принципа может стать основной причиной остановки инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры зернового рынка", - указано в пояснительной записке законопроекта №4592, зарегистрированный в парламенте 14 января.

Кроме того, что Гарантийный фонд дублирует функции государственных контролирующих органов, создает условия для злоупотреблений, увеличивает тарифы на услуги зернохранения из-за обязательности отчисления, снижает конкурентоспособность зерновой отрасли на внешних рынках.

"Гарантийный фонд с 2013 года не был создан, и сегодня нормы закона для его функционирования не реализованы, а также не соответствуют условиям функционирования рынка зерна и принципам рыночной экономики", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно приведенным в ней расчетам, при общем экспорте зерновых в 2019 году более 57 млн тонн и средней внутренний цене на зерновые $191 за тонну, объемы выделенных Гарантийному фонду финансовых ресурсов с учетом компенсации 10-20% зерна должны составлять расчетно $1,1-2,1 млрд, что в условиях недостаточности финансовых ресурсов и их экономии маловероятно.

Как сообщалось, целью создания Гарантийного фонда в 2013 году было заявлено возмещение стоимости зерна владельцу складских документов в случае несостоятельности зернового склада. В частности, фонд должен был гарантировать возмещение до 90% стоимости зерна, если зерновой склад не в состоянии вернуть его.

В декабре 2015 года, аналогичный законопроект об отмене обязательств перед Гарантийным фондом уже рассматривался ВР, но так и не был принят.