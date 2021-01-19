Экономика

13:41 19.01.2021

Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

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Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии, сообщило ПО "Белэнерго".

По его данным, 18 января "по запросу НЭК "Укрэнерго" была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине. Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий. По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии. Максимальная мощность поставок составила 500 МВт", - отметили в "Белэнерго".

Кроме того, сообщается, что за последние восемь лет в Беларуси в понедельник на фоне усиления морозов был зафиксирован рекорд потребления электрической мощности.

"18 января 2021 года при среднесуточной температуре минус 18,6 градуса Цельсия был зафиксирован пик потребления электрической мощности в энергосистеме за последние 8 лет наблюдений. Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

По данным "Белэнерго", 18 января суточное потребление мощности достигло 6,27 тыс. МВт. В 2020 году пиковое потребление составляло 5,98 тыс. МВт, в 2019-м - почти 5,97 тыс. МВт.

В ведомстве заявили о бесперебойном снабжении белорусских потребителей электроэнергией.

 

Теги: #электроэнергия #украина #беларусь
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