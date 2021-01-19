Заводы Corum Group оснастят техникой две шахты ДТЭК

Завод "Корум Свет шахтера" (Харьков), входящий в машиностроительную компанию Corum Group (ДТЭК), изготовил скребковый конвейер длиной 300 м для шахты "Белозерская" ДТЭК Добропольеуголь.

Согласно публикации на странице Corum Group в Facebook, конвейер, стоимость которого не разглашается, предназначен для работы с очистным комбайном КДК500, и крепью 3КД90ТД в 7-й южной лаве.

"В ближайшее время будет поставлен также и обновленный комбайн КДК500, который совместно с новым конвейером позволит шахте "Белозерская" отработать лаву с запасами более 1,5 млн тонн с высокими показателями добычи, а это 100 и более тыс. тонн в месяц", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Corum Group также сообщила, что до конца апреля текущего года для шахтоуправления им.Героев космоса "ДТЭК Павлоградуголь" будет отгружен проходческий комбайн, который изготовит "Корум Дружковский машзавод" (Донецкая обл.)

Машину оснастят исполнительным органом с поперечно-осевым расположением режущих корон, что обеспечит устойчивость проходческого комбайна при проведении выработок по крепким породам.

Corum Group входит в состав энергетической компании "ДТЭК Энерго" и является крупнейшим производителем горно-шахтного оборудования в Украине.

Ключевые клиенты компании – 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров.

Итоги работы за последние три года группа не оглашала, а в 2017 году EBITDA выросла более чем втрое к 2016 году - до 352 млн грн, консолидированная выручка на 44% - почти до 2 млрд грн.