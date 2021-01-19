Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

Кремль внимательно следит за действиями США, направленными на свертывание проекта "Северный поток", и подтверждает намерение завершить этот проект.

"Этот международный проект продолжает сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны США, их действия направлены на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, имеющих отношение к этому проекту", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль к тому, что этот проект не будет завершен.

Он отметил: "Мы сожалеем в этой связи, мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что в Москве намерены "продолжить последовательную работу по финализации этого проекта".