Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок №7

Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") 17 января остановила на аварийный ремонт энергоблок №7, сообщило правление ПАО "Донбассэнерго" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 18 января.

"17 января 2021 года на блоке №7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины. Сейчас генерация на энергоблоке №7 отсутствует, начаты ремонтные работы", ‒ сообщила генкомпания.

Согласно предварительной информации, энергоблок №7 пробудет в ремонте не менее 60 дней.

По данным НЭК "Укрэнерго", 19 января на Славянской ТЭС в работе находится только один энергоблок №3 с нагрузкой 59 МВт.

Славянская ТЭС несла повышенную нагрузку на протяжении IV квартала 2020 года и с начала 2021 года вследствие смещения ремонтной кампании на АЭС.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.