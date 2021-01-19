Экономика

10:49 19.01.2021

НКРЭКУ одобрила проект постановления о снижении тарифов для операторов ГРС от 3,5% до 30%

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НКРЭКУ одобрила проект постановления о снижении тарифов для операторов ГРС от 3,5% до 30%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее решение об одобрении проекта постановления о внесении изменений в постановления от 16 и 30 декабря 2020 года, утвердившим тарифы для 14 операторов ГРС, принято на заседании во вторник.

Оно будет обнародовано на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять здесь нечего. Вся страна говорит об этом решении", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

При этом он добавил, что поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, комиссии необходимо успеть отработать всю процедуру.

Как сообщалось, НКРЭКУ разработала проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб.м.

Согласно обоснованию к проекту постановления, необходимость его принятия вызвана многочисленными обращениями граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

Премьер-министр Шмыгаль на правительственном заседании 18 января заявил, что Кабинет министров ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

Теги: #нкрэку #тарифы
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