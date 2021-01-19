Гройсман: Договоры на поставку газа по минимальной рыночной цене могли оформлять с сентября 2019 года

Стоимость газа в сентябре 2019 года составляла около 6,9 грн за кубометр вместе с доставкой, а общий объем имеющегося топлива - 19 млрд кубометров, и этого хватало на полтора отопительных сезона, однако договоры на поставку дешевого топлива никто не оформлял и закачка дешевого топлива в хранилища продолжалась, заявил премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Все, что нужно было принять позавчера, принимают послезавтра. Я не понимаю причину решения о росте цен на газ сейчас. С мая 2019 я ставил требование к НАК "Нафтогаз Украины" снижать цену. Мы шли (правительство Гройсмана передало дела правительству Алексея Гончарука - ИФ), цена газа была 6900 грн (за тысячу кубометров) с доставкой. И дальше рынок падал", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что на фоне падающей цены на газ общий объем запасов газа составил в августе 2019 года 19 млрд кубометров топлива, далее газ продолжали закупать по низким ценам.

"У меня вопрос: а почему в 2020 году не заключили договоры с украинцами на год-два вперед? Газа было достаточно по более низкой цене (чем сейчас). И можно было дать возможность людям получить газ дешево…Почему и кто это допустил и кто понесет ответственность? Почему люди заплатили больше, чем могли бы заплатить? И почему цену 6,99 грн за кубометр не приняли перед началом отопительного сезона?" - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, он напомнил, что текущий рост цен на газ влечет за собой также рост цен на тепло и горячую воду, но непонятным остается вопрос субсидий для уязвимых слоев населения.

"Людей никто защищать не будет. Решение приняли "под видом ковида" - до апреля этого года. Коллеги, так найдите правильное решение. Надо защитить семьи и сделать так, чтобы газ не был по космическим ценам", - отметил Гройсман.