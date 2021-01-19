Потребительские цены в Германии в декабре снизились на 0,7%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2020 года уменьшились на 0,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6% (минус 1% в ноябре).

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре снизились на 0,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, и выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем (минус 0,8%).

Стоимость продуктов питания в ФРГ в последний месяц 2020 года увеличилась на 0,5% (на 1,4% в ноябре), энергоносителей - снизилась на 6% (минус 7,7% в ноябре).