НБУ предоставил Креди Агриколь Банку статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг

Национальный банк Украины предоставил Креди Агриколь Банку (Киев) статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, сообщила пресс-служба банка.

Указывается, что клиенты банка смогут получить услуги квалифицированной электронной подписи (КЭП) с помощью системы "Клиент-банк", которая позволяет перейти на электронный документооборот и лишает необходимости во множестве бумажных документов.

Согласно сообщению, предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг от Креди Агриколь будет включать создание, проверку и подтверждение квалифицированной электронной подписи, формирование, проверку и подтверждение квалифицированной электронной отметки времени, использование защищенных носителей информации, а также обслуживание квалифицированных сертификатов.

Согласно сайту Центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины, в список квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг также входят ПриватБанк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Альфа Банк, "Дия", "Оператора рынка", МВД, НБУ и др.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года Креди Агриколь Банк по размеру общих активов занимал 11-е место (49,522 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.